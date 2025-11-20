Приставы Подмосковья оказали юрпомощь гражданам в ходе Дня правовой помощи детям

В четверг во Всемирный день ребенка судебные приставы Московской области организовали личные приемы и ответили на вопросы граждан. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП РФ по Подмосковью.

По традиции в этот день в подмосковных офисах МФЦ и на личных приемах в подразделениях ГУФССП России по Московской области сотрудники органов принудительного исполнения консультировали граждан по вопросам исполнительных производств, связанных с исполнением решений судов в пользу детей.

Так, сотрудники Клинского районного отделения ГУФССП России по Московской области в районном МФЦ ответили на вопросы граждан, касающиеся взыскания алиментных платежей, разъяснили права несовершеннолетних, предупредили о мерах административной и уголовной ответственности в случае уклонения от уплаты алиментов. Также рассказали о преимуществах современных электронных сервисов ФССП России на портале Госуслуг, которые исключают риск мошенничества, позволяют получать достоверную информацию о ходе исполнительного производства и оплачивать задолженность.

Сотрудники Серпуховского отдела ГУФССП России по Московской области встретились со студентами юридического факультета Серпуховского городского открытого колледжа. Рассказали будущим юристам об особенностях службы в органах принудительного исполнения и ее основных направлениях деятельности, одним из которых является отстаивание прав и законных интересов несовершеннолетних в рамках компетенции службы. Начальник отдела Ольга Бахмат выслушала вопросы студентов и простыми словами разъяснили им сложные темы законодательства в части защиты интересов несовершеннолетних. Рассказала как возбуждаются исполнительные производства, как взыскиваются алименты и разыскиваются должники, какая ответственность предусмотрена за неисполнение решения суда.

В рамках мероприятий, организованных в День правовой помощи детям, судебные приставы акцентировали внимание жителей Подмосковья на проблеме защиты прав детей, их правовой поддержке и просвещении.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.