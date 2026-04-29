Пришлось обращаться к психологу: хирург оболгал медсестру, заявив, что у нее ВИЧ

Хирург Приаргунской центральной районной больницы в Забайкалье при коллегах и пациентах заявил, что одна из самых опытных и уважаемых медсесетр учреждения якобы ВИЧ-инфицирована. За свою клевету он получил штраф, а также был уволен, сообщает CHITA.RU .

На 64-летнего хирурга, который оболгал медсестру, не раз жаловались как как коллеги Приаргунской ЦРБ, так и медперсонал с его предыдущего места работы. Мужчина зарекомендовал себя как конфликтный человек, который оскорблял других сотрудников медучреждений.

Пострадавшая от его действий медсестра проработала в Приаргунской ЦПБ более 30 лет. Она получила звание «Заслуженный работник здравоохранения Забайкальского края». После того, как мужчина оболгал ее, пациенты и даже местные жители начали интересоваться, действительно ли женщина ВИЧ-инфицирована.

Ей даже пришлось обратиться к психологу, так как она устала оправдываться перед людьми. В итоге медсестра, чтобы восстановить свое доброе имя, сдала анализы, которые показали, что она не больна.

Женщина пожаловалась на клевету в правоохранительные органы. В суде она заявила, что хирург оскорбил ее честь и достоинство. Приаргунский районный суд признал мужчину виновным и постановил заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей в доход бюджета, но врач не согласился с приговором и хочет его обжаловать.

По его словам, он якобы не сообщал пациентам о том, что медсестра болеет ВИЧ-инфекцией, а указывал им на необходимость соблюдения норм СанПиН. Также после скандала его уволили из больницы.

