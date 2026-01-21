Приморье накроет морозная и ветреная погода

На Приморский край окажет влияние высотная ложбина. В итоге регион накроет холодная и ветреная погода с возможными осадками в виде снега, сообщает vostokmedia.com .

По данным «Примгидромета», большая часть территории столкнется с небольшими осадками, из-за этого возможно образование гололеда и снежного наката на дорогах. Ветер будет преимущественно северным и северо-западным, умеренной силы, но на побережье он усилится. Температура воздуха составит от минус 13 до минус 18 градусов, на восточном побережье ожидается немного теплее — от минус 7-12 градусов.

Во Владивостоке ожидается сильный ветер и гололед. Днем, после сильных морозов в минус 20 градусов, температура поднимется до минус 14-16 градусов. В Уссурийске прогнозируется умеренный ветер и температура в пределах минус 12-14 градусов. Недавние морозы в минус 24-26 градусов отступят.

В Находке ожидается умеренный северный ветер и температура воздуха минус 10-12 градусов. В отдельных районах города сохранится скользкая обстановка.

