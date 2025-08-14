При расчете отпускных будут учитываться квартальные и годовые премии

Главное изменение — обязательный учет всех премиальных выплат, включая квартальные и годовые премии, при расчете среднего заработка. Это может существенно увеличить размер отпускных для многих работников, особенно тех, чьи бонусные выплаты ранее не учитывались.

Эксперты отмечают, что нововведения сделают расчет более справедливым и прозрачным. Особенно это касается случаев, когда премии формально не были прописаны в системе оплаты труда. Также изменения коснутся индексации отпускных при повышении зарплат — теперь перерасчет будет обязательным при любом масштабном повышении окладов в компании или ее подразделениях.

До 1 сентября 2025 года продолжает действовать старый порядок расчетов, установленный еще в 2007 году. Новые правила потребуют от работодателей пересмотра системы учета всех выплат сотрудникам и могут привести к необходимости корректировки внутренних нормативных документов. Для работников это означает, что с осени 2025 года их отпускные могут стать больше, особенно если они регулярно получают премиальные выплаты.



