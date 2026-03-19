Президентский фонд природы поддержал проекты по защите лесных животных

К Международному дню лесов хочется напомнить, что лес — это гораздо больше, чем просто природный ресурс. Это среда обитания для множества редких животных, и их благополучие напрямую зависит от того, в каком состоянии находятся экосистемы. Именно поэтому Президентский фонд природы оказал поддержку ряду инициатив, нацеленных на охрану лесных массивов, популяризацию экологических знаний и сбережение видов, которые по праву считаются живыми символами дикой природы нашей страны, сообщили в фонде.

Один из таких проектов реализуется в Московской области на базе Приокско-Террасного заповедника. Он называется «Создание туристско-просветительского кластера „В гости к зубру“» и посвящен самой крупной и знаковой лесной копытной Европы — зубру. В рамках этой работы планируется обустроить экологическую тропу, создать открытые экспозиции и внедрить просветительские программы, которые позволят гостям глубже узнать драматичную историю спасения этого вида и осознать ценность заповедных зон. Уже не одно десятилетие в Центральном зубровом питомнике, расположенном здесь, ведется планомерная работа по возрождению популяции животного, которое в прошлом столетии оказалось на грани полного исчезновения.

Еще один проект, получивший поддержку, осуществляется на территории национального парка «Земля леопарда». Его главная цель — укрепление трансграничного взаимодействия для спасения мировой популяции дальневосточного леопарда, который входит в число редчайших крупных кошек на Земле. Сегодня выживание этого грациозного хищника невозможно без непрерывного слежения за его состоянием, объединения усилий ученых разных стран и надежной защиты лесных угодий, где он обитает. Дальневосточный леопард населяет уникальные приморские леса, и именно здоровье этой природной среды является решающим фактором для его будущего. Благодаря проводимой здесь работе наблюдаются обнадеживающие тенденции: численность редкой кошки медленно, но верно растет.

Не менее важен и проект «Снежный барс — хозяин Саянских гор», развернутый в Саяно-Шушенском заповеднике. Его задача — всестороннее изучение и сохранение ирбиса на одном из важнейших для России участков его ареала. Программа включает в себя научные изыскания, постоянный мониторинг с помощью автоматических фотокамер, а также природоохранные и образовательные акции. Саяно-Шушенский заповедник играет критически важную роль для поддержания популяции снежного барса на северном пределе его распространения по планете. Сохранение подобных территорий — это вклад не просто в защиту отдельного редкого хищника, но и в обеспечение целостности всей уникальной горно-лесной природы Южной Сибири.

Все эти инициативы пронизаны одной общей идеей: невозможно по-настоящему заботиться о лесе, забывая о его обитателях. Зубр, дальневосточный леопард и снежный барс — это не просто виды, занесенные в Красную книгу. Это своего рода лакмусовая бумажка, отражающая здоровье всей природной среды. Оказывая содействие проектам по их спасению, Президентский фонд природы вносит вклад в масштабную работу по сохранению российских лесов, повышению уровня экологической осознанности и воспитанию уважительного, ответственного отношения к окружающему живому миру.