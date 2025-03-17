Президент присвоил Герою России Александру Белоглазову звание генерал-майора

Данное решение закреплено указом, опубликованным на официальном портале правовых актов.

«Присвоить воинское звание: генерал-майор… Белоглазову Александру Михайловичу», — отмечается в документе.

В 2024 году Белоглазов указом президента был назначен руководителем Саратовского военного института Росгвардии. До этого он проходил службу в центре специального назначения «Витязь» Росгвардии. С начала СВО подразделение, которым он командовал, принимало участие в выполнении боевых задач на ключевых направлениях.

Помимо этого, ряд других командиров также получили звание генерал-майора. В частности, это звание присвоено: Ивану Клемину, командующему 115-й отдельной бригадой особого назначения и Александру Парунову, возглавляющему 28-й отдельный отряд специального назначения «Ратник». Кроме того, президент удостоил звания генерал-майора полиции Дмитрия Очеретяного, командира петербургского СОБР «Гранит» Росгвардии.