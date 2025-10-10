Презентация новой книги Нины Поповой прошла в Балашихе

Сборник объединяет лирические произведения и фронтовые стихи, созданные на основе впечатлений автора от поездок в зону проведения специальной военной операции и Сирию. Тексты, вошедшие в книгу, писались на «фронтовых» маршрутах. Некоторые стихи гостям творческого вечера прочитали сама поэтесса и ее внучка Феодора.

«Это мероприятие становится для меня началом нового пути, новой книги. Не случайно я решила провести первую презентацию именно здесь. Хочу, чтобы каждая новая книга впервые звучала именно в Балашихе», — поделилась Нина Попова.

Сборник включает около 300 стихотворений, разделенных по тематическим направлениям: лирика, фронтовая поэзия, произведения, посвященные Родине, природе, коллегам-писателям и любви. Тираж составил тысячу экземпляров. Часть из них Нина Попова передаст военнослужащим в зону СВО.

Нина Попова дважды награждена медалью Министерства обороны Российской Федерации «За милосердие». Она вошла в состав первой агитбригады, сформированной Администрацией Президента и Министерством обороны, и уже 22 июня 2022 года отправилась в зону боевых действий для поддержки военнослужащих.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.