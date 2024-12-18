Четыре сотрудника университета успешно завершили обучение в рамках совместного образовательного проекта администрации Дубны и вуза, передает пресс-служба городского округа.

Школа проходила с 17 мая по 30 ноября в университете. От него прошли отбор и успешно окончили Школу старшие преподаватели ФЕИН Дмитрий Тестов, Сагила Новикова, Мария Завьялова, а также преподаватель кафедры психологии Виктория Новикова.

Итоговой аттестацией стала защита командного проекта, на которой Дмитрий Тестов представил проект «Платформа достижений UniProfi — платформа для отслеживания достижений потенциальных абитуриентов с начальной школы (от 10 лет) до окончания школы» (куратор проекта — и. о. проректора Дарья Ющенкова). В свою очередь, Виктория Новикова защитила проект «Развитие Психологического центра имени Владимира Михайловича Мунипова».

Сагила Новикова отмечает: «Школа — прекрасная возможность воплотить свои проекты по улучшению города и университета в жизнь. Огромная благодарность наставникам и экспертам за лекции и семинары, за возможность взглянуть на свои проекты с разных ракурсов, проработав все технические, экономические и другие аспекты».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.