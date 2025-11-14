Представлен новый рекламный сервис для малого и среднего бизнеса

На Национальном рекламном форуме в Москве, который состоялся 11–14 ноября, «Русская Медиагруппа» (РМГ) представила новый сервис «Охватный цифровой». Этот инструмент позволяет представителям малого и среднего бизнеса (МСБ) всего в один клик запускать аудиорекламу на цифровых площадках холдинга, сообщила пресс-служба «Русской Медиагруппы».

«Охватный цифровой» — это экономичное и простое решение для МСБ, предоставляющее все ключевые достоинства звуковой рекламы: легкость в производстве, широкий охват аудитории и доказанную результативность.

Чтобы начать рекламную кампанию, пользователю нужно зарегистрировать личный кабинет на платформе «Охватный цифровой», добавить аудиоролик, указать целевые регионы, желаемое время эфира и определить бюджет. Платформа также обеспечивает детальную аналитику, основанную на технологиях искусственного интеллекта. Эта система соотносит каждый выход рекламного ролика с увеличением числа поисковых запросов о бренде, что дает возможность оценивать результативность кампании и быстро вносить необходимые изменения.

Фундаментом для нового сервиса послужила масштабная цифровая экосистема «Русской Медиагруппы», в которую входят свыше 150 онлайн-радиостанций. Это мультиформатные нишевые каналы, разработанные редакцией холдинга и характеризующиеся профессионально подобранным музыкальным контентом.

Пилотный запуск продукта намечен на начало 2026 года. На первоначальном этапе сервис будет охватывать аудиторию более 6 миллионов устройств с ежемесячным объемом прослушиваний в 20 миллионов. РМГ намерена постепенно наращивать мощности и расширять географию присутствия — от городов-миллионников к другим регионам, в зависимости от популярности платформы.

«Реклама для малого и среднего бизнеса — сложный, полный нюансов вопрос. Зачастую малым предприятиям нужна помощь для старта. И главный барьер для них не столько ограниченный бюджет, сколько дефицит экспертизы и времени. Мы готовы стать для МСБ стратегическим партнером, который помогает создать медиастратегию и креативную концепцию, а также делится аналитикой, обучает работать с аудионарративами и измерять эффективность. Платформа „Охватный цифровой“ демократизирует эфирную рекламу, снимая барьеры для МСБ и предлагая им инструменты, которые ранее были доступны крупным игрокам. Это сверх недорогой способ протестировать вход в новую цифровую охватную рекламу», — говорит управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников.

Новым инструментом смогут пользоваться и рекламные агентства. Для них «Охватный цифровой» станет полезным помощником в планировании медиастратегий, сборе комплексной аналитики и управлении рекламными кампаниями клиентов из единого интерфейса.

Платформа будет способна к самообучению на основе успешных примеров, предлагая рекламодателям наилучшее содержание аудиороликов, подходящие временные интервалы и настройки таргетинга для достижения максимального синергетического эффекта между разными каналами.