Представительница Электростали победила в конкурсе в Подмосковье
Фото - © Смирнова Валентина Анатольевна
Жительница Электростали Валентина Смирнова стала победительницей областного конкурса «Миссис Активное долголетие Подмосковья — 2026», который прошел 3 марта в Богородском округе. В состязании участвовали представительницы 14 муниципалитетов региона, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Областной конкурс состоялся в преддверии Международного женского дня. Участницы проекта «Активное долголетие» представили визитные карточки, дефиле в народных костюмах и творческие номера.
В главной номинации победила жительница Электростали Валентина Смирнова. К проекту «Активное долголетие» она присоединилась в 2019 году. Валентина Анатольевна занимается вокалом, вязанием, алмазной мозаикой и йогой.
Для гостей мероприятия в фойе Дома культуры Ногинска организовали выставку работ конкурсанток и мастер-классы по созданию праздничных украшений.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.
«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.