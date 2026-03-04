Представительница Электростали победила в конкурсе в Подмосковье

Областной конкурс состоялся в преддверии Международного женского дня. Участницы проекта «Активное долголетие» представили визитные карточки, дефиле в народных костюмах и творческие номера.

В главной номинации победила жительница Электростали Валентина Смирнова. К проекту «Активное долголетие» она присоединилась в 2019 году. Валентина Анатольевна занимается вокалом, вязанием, алмазной мозаикой и йогой.

Для гостей мероприятия в фойе Дома культуры Ногинска организовали выставку работ конкурсанток и мастер-классы по созданию праздничных украшений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.