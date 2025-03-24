Представители ритейла рассказали о мерах поддержки для подмосковных семей с детьми

В рамках национального проекта «Семья» представители компании «АШАН Ритейл Россия» провели информативную встречу с жителями Подмосковья, на которой рассказали о новых мерах поддержки, предлагаемых в рамках программы лояльности для семей с детьми до 5 лет (включительно), беременных женщин, а также многодетных семей. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В рамках программы, действующей по будним дням с 7:00 до 12:00, семьи могут воспользоваться оплатой бонусными баллами в размере 7% от стоимости покупки. Это предложение распространяется на все товары, но не более чем на 5000 баллов суммарно за покупки в течение календарного месяца в магазинах. Начисление бонусных баллов осуществляется со следующего дня после регистрации карты лояльности. Если на товар действует повышенное предложение, включая кешбэк до 70% на определенные товары, используется правило максимальной скидки — суммирование не допускается. В остальное время (будни после 12:00 и выходные дни) действуют базовые условия программы лояльности: 5% баллами на товары с фирменной птичкой (красная и золотая) и кешбэк до 70% на ряд товаров.

С 2024 года областной ритейл также предлагает специальную поддержку для семей с детьми до 5 лет и будущих мам. Эта категория клиентов может получить дополнительный кешбэк в размере 20% от стоимости детских товаров и товаров для беременных. Для участия в программе нужно иметь активную карту лояльности и однократно подтвердить свой статус, предъявив необходимые документы, такие как паспорт и свидетельство о рождении ребенка или справка о беременности.

Присоединиться к программе можно через чат-бот на сайте, в мобильном приложении, через телеграм-бота или в пунктах обслуживания клиентов в магазинах. Для многодетных семей также предусмотрена возможность использования электронного удостоверения многодетной семьи: достаточно показать QR-код из приложения ЕГПУ на своем смартфоне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.