Представители Подмосковья участвуют в форуме наставников-просветителей в Крыму

В Судаке на площадке «Таврида.АРТ» открылся II форум Всероссийского сообщества наставников-просветителей. В нем принимают участие 130 педагогов из 39 регионов страны, среди которых учителя, воспитатели, преподаватели колледжей и педвузов. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Форум направлен на развитие медиаграмотности среди педагогов, освоение аналитических инструментов и обсуждение актуальных вызовов в сфере образования. В течение 3 дней участники посещают тренинги и лекции ведущих блогеров-педагогов, учатся создавать вовлекающий образовательный контент и использовать соцсети как платформу для воспитания подрастающего поколения.

«Сегодня сообщество наставников-просветителей насчитывает 1 800 педагогов по всей стране. В своих аккаунтах в социальных сетях они создают важный и интересный просветительский контент. Наша общая задача — объединить усилия для разработки единого информационного пространства для учителей, школьников, студентов и родителей», — отметил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев.

За вклад в создание просветительского контента благодарственные письма от Минпросвещения России получили шесть сотрудников образовательных организаций, в том числе представители Московской области: директор школы № 4 города Орехово-Зуево Алексей Панфилов и учитель начальных классов, педагог-организатор школы № 17 городского округа Красногорск Наталья Портных.

Как отметила координатор Всероссийского сообщества наставников-просветителей Юлия Малышевская, форум помогает педагогам развивать навыки медиапросвещения и находить баланс между актуальностью, оперативностью и подачей информации.

«Мы обучаем их тому, чтобы просветительская деятельность стала образом жизни», — сообщила Малышевская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье активно работают над привлечением квалифицированных учителей в школы.

По словам главы региона, в Подмосковье дорожат учителями. Учитывая рост числа школ и обучающихся, необходимо не забывать о важности привлечения учителей, и особенно в сфере естественных наук.