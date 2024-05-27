Представители МЧС РФ посетили ГКУ МО «Центр 112» для ознакомления с работой

Недавно систему-112 Московской области посетили представители Главных управлений МЧС России сразу нескольких регионов. Гостей интересовали как технические процессы приема и обработки вызовов, так и организация функционирования системы-112. Об этом сообщает центр по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Служба спасения Подмосковья образована почти 9 лет назад. Каждый год ее функционал совершенствуется и дополняется.

Так, гостей познакомили с возможностями чат-бота и видео-чата в мобильном приложении «112 МО». Мобильное приложение региональной системы-112 разработано в рамках импортозамещения взамен программы Skype.

Кроме того, представители МЧС России ознакомились с функционалом аналитической системы, позволяющей формировать аналитическую отчетность на основе обращений и событий, фиксируемых в системе-112. Отдельной темой стали алерты (автоматическое информирование должностных лиц), которые формируются в зависимости от количества обращений.

В завершение встречи гостям продемонстрировали возможности речевой аналитики, которая позволяет улучшить качество опроса заявителя оператором 112, контроль количества повторных вызовов, определения индексов происшествия, а также жалоб и негативных обращений. Речевая система способна выявлять фразы-раздражители и конфликтогены.

Система-112 Московской области — самая масштабная на территории страны. На данный момент в ее работе задействовано порядка 4 тыс. специалистов, которые обеспечивают непрерывное функционирование номера «112» на территории региона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею ввиду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.