Представитель Раменской прокуратуры обсудил с жителями вопросы ЖКХ и здравоохранения

Исполняющий обязанности Раменского городского прокурора Ваагн Григорян совместно с заместителем главы Раменского муниципального округа Сергеем Ефремовым провели прием граждан в администрации Раменского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

На прием обратилось 6 местных жителей по вопросам здравоохранения, соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и другим.

Также Ваагн Григорян дал подробные разъяснения действующего законодательства, а также разъяснил порядок и способы обращения в органы прокуратуры в случае нарушения прав.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.