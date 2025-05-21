Представитель подмосковного бизнес-омбудсмена посетил ИК-6 в Коломне

Фото - © Уполномоченный по защите прав предпринимателей в МО

Представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области в составе рабочей группы во главе с председателем общественной наблюдательной комиссии Московской области по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, Сергеем Леоновым посетил ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Московской области, расположенное в городе Коломна. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Совместное посещение прошло в соответствии с соглашением о взаимодействии общественной наблюдательной комиссии Московской области и бизнес-омбудсмена в рамках дня оказания юридической помощи осужденным, содержащимся в исправительной колонии.

Представителем уполномоченного в ходе индивидуальных бесед были даны консультации содержащимся под стражей подозреваемым, обвиняемым

в совершении преступлений.

По результатам посещения учреждения признаков нарушений статьи 21 Федерального закона РФ от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» не выявлено.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.