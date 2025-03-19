Председатели предметных комиссий Подмосковья начали подготовку к ГИА-2025

Ежегодно председатели и заместители предметных комиссий субъектов РФ проходят обучение по критериям оценивания и основным подходам к проверке экзаменационных работ участников ГИА на федеральном уровне. Семинары организуются и проводятся Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ). Опытом работы на таких семинарах делятся председатели предметных комиссий, показавшие хорошие результаты по итогам проверки в предыдущие годы, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

14 марта председатель предметной комиссии по информатике Московской области Владимир Филиппов и заместитель председателя Марина Косова приняли участие в очном семинаре для председателей предметных комиссий субъектов РФ по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ОГЭ по информатике. Владимир Филиппов выступил с докладом, в котором рассказал собравшимся об опыте организации проверки задания 13.2. экспертами предметной комиссии по информатике Московской области.

18 марта на семинаре ФИПИ для председателей ЕГЭ субъектов РФ по английскому языку опыт по организации работы предметной комиссии Московской области представил Дмитрий Драгайцев. На мероприятии отметили, что предметная комиссия ЕГЭ по английскому языку с каждым годом улучшает показатели качества своей работы.

В пресс-службе ведомства добавили, что работа эксперта требует высокой компетентности и умения работать в команде, поэтому в течение учебного года кандидаты в эксперты предметных комиссий проходят многоуровневое обучение, в том числе и тестирование.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.