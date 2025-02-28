Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов выступил с отчетом о деятельности за год перед жителями

Ежегодный отчет председателя Московской областной Думы Игоря Брынцалова перед жителями Реутова прошел в торжественной обстановке в новом здании школы, построенной в рамках национального проекта «Образование». На мероприятии присутствовали глава городского округа Реутов Филипп Науменко вместе с депутатами, представителями бизнеса, ветеранами и семьями участников специальной военной операции, сообщила пресс-служба администрации городского округа Реутов.

Школа, оснащенная современными технологиями, стала ярким примером развития образовательной инфраструктуры в Реутове. Игорь Брынцалов отметил, что такие объекты демонстрируют успешное развитие региона и повышение качества жизни его жителей. В своём выступлении он подчеркнул, что Реутов является одним из наиболее динамично развивающихся муниципалитетов Подмосковья, где активно реализуются проекты, направленные на создание комфортных условий для жизни.

«Благодаря региональным и муниципальным мерам поддержки в сферу образования и здравоохранения приходят высококвалифицированные специалисты, а внедрение новых технологий позволяет повысить качество предоставляемых услуг. Экономика наукограда также демонстрирует положительную динамику. Только за прошлый год в Реутове было создано 2,5 тыс. новых рабочих мест», — отметил председатель Мособлдумы.

Особое внимание Игорь Брынцалов уделил единству жителей Реутова и их активному участию в важных для города и страны инициативах. Он высоко оценил вклад горожан в поддержку участников специальной военной операции. «Огромный вклад в общее дело вносят жители Реутова, — сказал он. — Под руководством Анны Бабаловой работает Центр поддержки участников СВО и их семей. Благодаря совместным усилиям удалось решить сотни вопросов. Жителями наукограда собрано более 300 т гуманитарной помощи».

Председатель Мособлдумы также отметил, что все достижения Реутова — это результат слаженной работы органов власти, предприятий и общественных организаций. В планах на текущий год — продолжение развития муниципалитета. В частности, начнётся строительство ещё одной школы и детского сада, а также будет завершена реконструкция стадиона «Старт».

Отчет Игоря Брынцалова стал важным событием для Реутова, подчеркнувшим значимость совместной работы власти и общества для достижения общих целей. Жители города могут быть уверены в том, что их вклад в развитие муниципалитета высоко ценится, а планы на будущее направлены на дальнейшее улучшение качества жизни.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.