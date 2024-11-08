Председатель Молодежного парламента Шатуры выступила в Мособлдуме

редседатель Молодежного парламента Шатуры Евгения Чиркунова представила свой доклад на четвертом заседании Молпарламента в Московской областной Думе. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Евгения Чиркунова представила свой доклад на четвертом заседании Молпарламента в Московской областной Думе. Открыли заседание почетные гости — заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов, лидер Молодой Гвардии Антон Демидов, председатель комитета Мособлдумы Линара Самединова. Основной темой обсуждения были законотворческие инициативы молодежи и поддержка бойцов СВО — двое парней из состава Молодежного парламента приняли решение отправиться в зону специальной военной операции.

Евгения доложила об участии молодых парламентариев в форумной кампании 2024 года, подвела промежуточные итоги работы в году. Молодежь приняла участие в более чем 50 форумах различных уровней.

«В ближайшие несколько месяцев Московский областной молодежный парламент планирует провести обучение для муниципальных молодежных парламентов в формате однодневных форумов», — анонсировала Евгения Чиркунова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.