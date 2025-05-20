Предприниматели Подмосковья стали финалистами премии «Молодой промышленник года»

В рамках ежегодной премии «Молодой промышленник года» были обнародованы финалисты, прошедшие строгий отбор среди ведущих молодых руководителей предприятий России. В этом году в список вошли 200 специалистов, каждый из которых возглавляет компании с годовым доходом в диапазоне от 120 млн до 2 млрд рублей и штатной численностью до 250 сотрудников. Особое место в списке заняли представители Подмосковья — среди финалистов выделяются 12 руководителей. Об этом сообщает пресс-служба решгионального Минсельхозпрода.

Так, например, учредитель ООО «Мобитрак» Рафаэль Хабиров, чей бизнес занимается производством специализированных трейлеров, пользующихся спросом в самых различных сферах. Предприятие «Мобитрак» выпускает полный цикл товаров — от прицепов и полуприцепов с разнообразным назначением, включая мобильные рестораны, дома на колесах, офисы для продаж недвижимости, полевые кухни, лабораторные модули и многое другое.

Еще один представитель — Евгений Волков, заместитель генерального директора ООО «Органик». Его компания расположена в поселке Глебовский Им и занимается производством яичного меланжа. Производственные мощности предприятия позволяют выпускать до 35 тонн продукции в сутки, включая жидкий и сухой яичный меланж, а также смеси для омлетов. Такой ассортимент обеспечивает высокую конкурентоспособность компании и удовлетворяет спрос как внутри страны, так и за рубежом.

Перед финалистами стоит важная задача — пройти оценку жюри, в состав которого войдут ведущие эксперты промышленного сектора. Лучшие из них будут определены по итогам оценки, и среди победителей выберут «Молодого промышленника года», а также победителей в номинациях «Молодая промышленница» и «Промышленный туризм». Торжественная церемония награждения состоится в рамках выставки «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге уже в июле, что станет ярким завершающим событием года для отечественной промышленности.

Конкурс способствует развитию молодых профессионалов, стимулирует инновации и поддержку бизнеса, создавая платформу для обмена опытом и знакомства с успешными проектами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.