Предприятиям Подмосковья необходимо пройти Всероссийский опрос работодателей

С 1 апреля по 15 июня 2025 года Министерство труда и социальной защиты РФ проводит Всероссийский опрос работодателей с целью формирования прогноза потребности экономики в кадрах на период 2026–2032 годы. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«Цель опроса — детально изучить, какие специалисты больше всего нужны сейчас и будут востребованы в ближайшем будущем в организациях реального сектора экономики. На основе этих данных будут формироваться планы по набору на определенные специальности в учреждениях среднего и высшего профессионального образования. Иными словами, чем точнее окажутся данные опроса, тем больше людей будет подготовлено под нужды конкретных предприятий», — говорится в сообщении Кадрового центра Подмосковья.

Всероссийский опрос работодателей проводится второй раз. В прошлом году в нем приняли участие 260 тыс. предприятий со всей России. На них в общей сложности работают 22 млн человек. На основе этих данных была сформирована репрезентативная выборка и подготовлен кадровый прогноз на перспективу следующих пяти лет — до 2030 года. Опрос, который пройдет в текущем году позволит уточнить прогноз и продолжить построение кадровой стратегии страны на будущее.

Для заполнения опросной формы необходимо в период с 1 апреля по 15 июня 2025 года перейти по адресу, выбрать «Вход для организаций/ИП», зарегистрироваться и получить доступ к личному кабинету. В период проведения опроса для представителей работодателей будет предоставлена возможность принять участие в бесплатном курсе обучения, включающем видеоматериалы и практические вебинары по заполнению опросных форм, применению и использованию классификаторов сферы труда и образования. Курс будет доступен в системе дистанционного обучения ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России по ссылке. Группы планируется формировать по мере набора желающих.

Задать вопросы, связанные с проведением Всероссийского опроса работодателей в период его проведения можно по номеру телефона: 8 (496) 757-27-66.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.