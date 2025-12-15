Предприятия Подмосковья могут поучаствовать в международной выставке в Минске

С 2 по 6 июня 2026 года в Минске пройдет крупнейший международный аграрный форум «БЕЛАГРО». Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области приглашает подмосковные предприятия агропромышленного комплекса представить свой экспортный потенциал на коллективной региональной экспозиции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выставка охватывает все ключевые направления АПК: сельскохозяйственную технику и оборудование, семеноводство, средства защиты растений, технологии животноводства и кормопроизводства, а также оборудование для переработки и хранения сельхозпродукции. Участие в форуме — это возможность выйти на новые рынки, установить деловые контакты, обменяться опытом и продемонстрировать инновационные разработки. Регистрация участников продлится до 2 февраля 2026 года на сайте «Мой экспорт».

Ведомство отмечает, что поддержка экспортной активности региональных компаний является одним из приоритетов. Участие в авторитетных международных выставках способствует развитию внешнеэкономических связей и укреплению позиций подмосковной продукции за рубежом. Предприятиям, заинтересованным в участии, рекомендуется обратиться в министерство для получения подробной информации об условиях и механизмах поддержки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.