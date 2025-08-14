Предприятие по производству упаковки построят в подмосковном ОЭЗ «Максимиха»

Компания «Каппа Рус» подписала договор с Группой ВТБ о приобретении земельного участка площадью 10 га на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Максимиха» в подмосковном Домодедове. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На данной территории компания планирует построить новый производственный комплекс по изготовлению упаковки.

АО «Каппа Рус» специализируется на производстве гофрокартона и упаковки из него для производителей пищевой, химической, медицинской промышленности.

В 2024 году АО «Каппа Рус» приобрело в собственность ООО «Окуловская бумажная фабрика» в Новгородской области. Покупка фабрики осуществлена с целью вертикальной интеграции бизнеса и возможности производства бумаги и картона для собственного гофрокартонного производства.

Предприятия «Каппа Рус» находятся в Москве, Всеволожске, Коммунаре и Окуловке. Будущий производственный комплекс в ОЭЗ «Максимиха» станет шестым для «Каппа Рус».

АО «Каппа Рус» входит в Топ-10 крупнейших производителей гофрокартона в России. Всего за 2024 год компания произвела и отгрузила 387 млн кв. м гофрокартона.

ОЭЗ «Максимиха» расположена в южном направлении от Москвы в 45 км от МКАД. Среди преимуществ локации — близость к Московской агломерации, доступ к Каширскому шоссе и М-4 «Дон», ЦКАД, железной дороге (расположение по транзитному ходу Китай-Европа и Север-Юг), а также наличие на территории ОЭЗ контейнерного терминала. Удобное местоположение и наличие инженерной инфраструктуры делают «Максимиху» привлекательной площадкой для строительства промышленно-производственных предприятий и складских помещений в регионе. Наличие доступных ресурсов (электричество, газ, вода) обеспечивает быстрый запуск проектов, а динамичное развитие территории позволяет существенно сократить сроки их реализации.

Налоговые льготы, предоставляемые резидентам ОЭЗ, повышают рентабельность инвестиционных проектов и экономическую эффективность бизнеса в целом.

Подобрать площадку для реализации инвестпроекта в Московской области, в том числе и на территории ОЭЗ, можно на инвестиционной карте региона: https://invest.mosreg.ru/investor/map. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Московском регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств.

«У всех наших регионов есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.