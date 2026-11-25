Праздник для слепых и слабовидящих в Королеве собрал более 400 человек

Более 400 человек из 50 городских округов Подмосковья посетили 24 ноября мероприятие к Международному дню слепых в деловом и культурном центре «Костино» в Королеве, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин рассказал, что праздник объединил председателей и членов местных организаций Всероссийского общества слепых (ВОС), руководителей предприятий, ветеранов, представителей власти и почетных гостей.

В холле работали 12 столов с мастер-классами. Участники делали свечи из вощины в форме елочки, аромасаше из трав, снегирей из картона и помпонов, подбирали чайные купажи и фотомагниты. Особый интерес вызвали массаж головы, лба, висков, области глаз и шеи беспроводным массажером-шлемом и шаржи художников. Музыкальный ансамбль исполнял танцевальные мелодии. Волонтеры помогали гостям ориентироваться и общаться.

Центральным событием стало выступление российского музыканта, виртуоза-балалаечника Юрия Шутова. На сцену также вышли коллективы и исполнители местных организаций ВОС: дуэт «Высокая нота», Сабина Сидорова, Елена Кухаренко, Андрей Храмцов и другие артисты.

Десятки активистов и сотрудников организации получили благодарственные письма министерства социального развития Московской области, почетные грамоты, награды Всероссийского общества слепых, Социального фонда России и Центральной пригородной пассажирской компании. Отдельно чествовали победителей и призеров чемпионатов России, Европы и мира по пауэрлифтингу и силовому троеборью, а также участников Всероссийской спартакиады по спорту слепых.

Мероприятие завершилось праздничным концертом и заключительным словом председателя Московской областной организации ВОС Мтварисы Абрамовны Датикашвили.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил президента России Владимира Путина и Свято-Троицкую Сергиеву лавру за поддержку создания уникального центра постинтернатного сопровождения слепоглухих (семейного центра им. А. И. Мещерякова).

«Спасибо нашему президенту и Свято-Троицкой Сергиевой лавре за поддержку проекта. Для людей, которые будут здесь находиться, и для их близких это большой и важный шаг на пути к самостоятельной жизни», — отметил Воробьев.