Праздничный флешмоб провели в Химках в День флага РФ

В Химках отметили День Государственного флага России. 22 августа во многих уголках округа прошли тематические мероприятия. Одной из площадок стал парк Величко. Так, жители вместе развернули триколор — ключевой символ страны. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Российский флаг впервые в новейшей истории был поднят 22 августа 1991 года на здании Верховного Совета РСФСР. С тех пор этот день стал особенным для миллионов граждан. В разные эпохи триколор олицетворял стремление к национальному единству.

Муниципальный депутат Руслан Шаипов подчеркнул особое значение флага для современного общества.

«Это важнейший символ, вместе с гербом и гимном Российской Федерации — частичка нашего суверенитета. Он объединяет миллионы людей, укрепляет чувство принадлежности к государству и напоминает о нашей ответственности перед будущим», — отметил депутат.

В начале мероприятия участники развернули большое полотно флага. Праздничная программа также включала познавательную лекцию об истории государственного символа и мастер-класс для юных жителей.

Атмосферу народного торжества создали творческие коллективы из Сходненской детской школы искусств.

Идею патриотического воспитания продолжила лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева. По ее словам, такие мероприятия помогают формировать осознанное отношение к истории и культуре страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.