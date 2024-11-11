Правительство планирует сократить число госслужащих в РФ на 10%

«Коммерсант»: с 1 июля в России сократится число госслужащих на 10%

Российское правительство планирует к 1 июля 2025 года сократить число территориальных подразделений госорганов на 10%. Решение коснется более 0,5% занятых в стране — это около 400 тысяч человек, сообщает «Коммерсант» .

Средства, которые выплачивают на зарплаты сотрудникам, планируют направить на повышение оплаты труда тем, кто останется работать. Правительство ожидает и предложений от ведомств в плане цифровизации. Она должна повысить результативность работы при меньшем числе сотрудников.

По информации издания, сокращение коснется вакантных мест, однако некоторые эксперты считают, что доля сокращений может оказаться выше 10%. При этом разрешение на модернизацию исполнительной власти от президента России Владимира Путина уже получено. Речь идет об указе от 29 октября, который общество не заметило на фоне повышения ключевой ставки.

Согласно этому указу, сокращение ожидается к 1 июля. При этом документ запрещает «раздувать» штат. Предложения по модернизации от ведомств ждут уже к 28 декабря.

Ранее Путин подписал федеральный закон о конфискации денег, ценностей и иного имущества за организацию незаконной миграции. Он дополняет перечень преступлений, совершение которых влечет конфискацию имущества, статьей 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), если преступление совершено из корыстных побуждений.