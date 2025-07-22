Правительство одобрило законопроект смягчения долговой нагрузки

В России может появиться новая мера поддержки семей с детьми — кредитные каникулы по потребительским займам, сообщает ТАСС .

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минфина, которая теперь будет направлена в Госдуму.

Согласно проекту, семьи смогут получить временную отсрочку по кредитным платежам в двух случаях. При рождении первого ребенка и одновременном снижении доходов более чем на 20%, когда выплаты по кредитам превышают 40% семейного бюджета, можно будет оформить шестимесячные каникулы. Для семей со вторым и последующими детьми предусмотрена более длительная отсрочка — до 18 месяцев или до достижения ребенком полутора лет, причем первые полгода с льготным начислением процентов.

Эксперты отмечают, что эта мера призвана снизить финансовые барьеры для рождения детей. По данным ВЦИОМ, материальные трудности являются основной причиной (39% случаев), по которой женщины откладывают рождение детей.

Законопроект сейчас проходит финальные согласования перед внесением в парламент. Если его примут, новые правила могут вступить в силу уже в следующем году.