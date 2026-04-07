Правило 20%: как «перепрошить» настроение с помощью гардероба без лишних усилий

Чтобы улучшить настроение, не нужно менять гардероб радикально — достаточно добавить 20% ярких деталей, чтобы постепенно перестроить состояние без внутреннего сопротивления, сообщил РИАМО специалист Московской службы психологической помощи населению департамента труда и социальной защиты населения столицы Александр Овчинников.

«Резко „нырять“ в яркость с головой не стоит — психика может взбунтоваться. Несколько простых советов помогут сделать „переход“ более осознанным и безболезненным. Есть правило 20 процентов. Не обязательно полностью менять гардероб, достаточно начать с небольших деталей: купите яркий ремешок для часов или новый чехол на телефон — сейчас мало кто выпускает гаджет из рук», — сказал Овчинников.

Он добавил, что микровспышки радости будут перепрограммировать мозг незаметно, но верно.

«Не стоит гнаться за модными трендами и цветами. Если позитивный оранжевый или фуксия вас раздражают — выбросьте их из головы. Психология цвета индивидуальна, ищите свой оттенок, который будет вызывать у вас улыбку», — посоветовал специалист.

Овчинников пояснил, что с помощью яркой одежды мозг получает сигнал: «Зима закончилась, пора пробуждаться!», а, значит, можно улучшить не только свое состояние, но и повлиять на настроение окружающих.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.