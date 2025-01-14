Хорошие инструменты и мытье: как правильно ухаживать за шерстью питомцев дома

Уход за шерстью питомцев в домашних условиях не только помогает животному выглядеть опрятно, но и предотвращает серьезные проблемы с шерстью и кожей, сообщили РИАМО в Центре изучения питания и благополучия животных.

Основа домашнего груминга — еженедельное вычесывание, которое позволяет удалять отмершие волоски, улучшать вентиляцию шерсти и предотвращать ее спутывание. Поэтому для такой частой процедуры важно выбрать правильный инструмент.

«Конкретные характеристики аксессуара во многом зависят от породы. Например, собакам с двойной шерстью, таким как хаски, бордер-колли или корги, необходимо вычесывать подшерсток с помощью пуходерки или фурминатора. А кошкам с меньшим объемом подпушка по нраву придутся поглаживания специальной перчаткой с силиконовыми зубчиками», — сказал один из специалистов центра

Он добавил, что в Сети можно найти подробные рекомендации по уходу за каждой из пород.

Когда пришло время купать питомца, расчесать его нужно именно до мытья, пока шерсть еще сухая.

«Дело в том, что если не распутать колтуны и хотя бы частично не вычесать подшерсток, то под тяжестью воды волоски скатаются еще сильнее», — пояснил эксперт.

Мыть питомца полностью нужно регулярно — без посторонней помощи домашние животные не могут удалить весь себум и пыль с кожи. Но процесс требует соблюдения определенных правил.

«Немногие знают, что шампунь для животных нельзя наносить сразу на шерсть. Сначала его нужно разбавить с водой в отдельной емкости и взбить до образования пены. Это поможет равномерно распределить средство, и его будет легче смыть. Если этого не сделать, то высока вероятность, что шампунь не смоется до конца, а это чревато раздражением кожи питомца», — отметил доктор ветеринарных наук.

Еще эксперты советуют использовать два полотенца: одно для промакивания шерсти, а второе — чтобы обернуть питомца и сохранить тепло перед сушкой. Мытье и шум от фена обычно вызывают у животного стресс, поэтому возможность погреться в сухой ткани позволит ему успокоиться.

«Лучше всего купить специальный фен для животных — такой прибор не просто испаряет, а „выбивает“ лишнюю влагу более мощным потоком воздуха, ускоряя время сушки и не давая питомцу перегреться. Привычный нам фен проигрывает в скорости специальному и требует больше времени на просушивание шерсти, за счет чего может обжигать кожу животного, поэтому им надо пользоваться аккуратно и как можно чаще менять направление обдува», — объяснила специалист по уходу.

По ее словам, после того как шерсть питомца полностью высохнет, по ней стоит пройтись расческой с мягкой щетиной, чтобы убрать излишнюю пушистость. А после всех процедур специалисты рекомендуют дать питомцу любимую вкусняшку.