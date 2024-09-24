Правильное питание: эксперты развеивают мифы о консервированных продуктах

В условиях, когда в России наблюдается рост цен на некоторые овощи, например, огурцы подорожали на 1,9%, помидоры — более чем на 0,9%, консервация является хорошей альтернативой для тех, кто хочет питаться разнообразно и при этом правильно. Несмотря на общественное заблуждение, консервация не уменьшает полезность продуктов, сообщили РИАМО главный технолог ТМ «Пиканта» Светлана Старова и нутрициолог Юлия Чернобровкина.

Многие консервированные продукты могут стать частью сбалансированного рациона, например, фасоль, помидоры, кукуруза, считает Старова. Овощи сохраняют значительную часть полезных свойств благодаря современным технологиям, таким как стерилизация и пастеризация, быстрая термообработка (HTST), вакуумная упаковка, замораживание.

«Вместо искусственных добавок многие производители используют лимонную кислоту или соль в минимальных количествах. Например, консервированная фасоль и протертая мякоть томатов содержат высокие уровни витаминов и антиоксидантов. Фасоль — отличный источник растительного белка и клетчатки, которые способствуют поддержанию нормального уровня сахара в крови. Томаты богаты ликопином и способствуют поддержанию здоровья сердца, сохраняя свою питательную ценность и вкус», — рассказала главный технолог ТМ «Пиканта».

Современные технологии делают консервацию безопасным и эффективным методом для продления срока хранения продуктов, не нарушая их пищевой ценности, добавила она.

Главное заблуждение заключается в том, что консервы и консервант — это одно и то же, отметила Чернобровкина. Оба термина произошли от латинского слова conservo, что означает «сохраняю», но это не значит, что в консервах обязательно есть пищевая добавка в виде консерванта.

«Очень часто консервация проводится только путем нагревания до высоких температур (120-130 градусов). Количество минералов, жирорастворимых витаминов, белков, жиров и углеводов остается относительно неизменным в процессе консервирования. Похожие потери происходят, если вы жарите, парите, тушите и варите продукты. Это неизбежный и нормальный процесс. При разнообразном, сбалансированном питании недостатка в витаминах и минералах вы не получите», — поделилась нутрициолог.

Отказываться от консервации при правильном питании не стоит. Главное — выбирать продукты с минимальным количеством соли, сахара и добавок, которые сохраняют свою питательную ценность и могут быть полезной частью здорового рациона, резюмируют эксперты.