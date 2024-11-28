Практический тур Всероссийской олимпиады школьников по химии прошел в Кашире

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) 2024/2025 учебного года близится к завершению. За спиной у участников 21 предмет. 27 ноября юные химики городского округа Кашира в рамках практического тура по химии демонстрировали свои знания при смешивании реактивов и химических растворов, вычисляли уравнения реакций. Об этом сообщает пресс-служба администрации Каширы.

Участие и высокие результаты по некоторым предметам муниципального этапа позволяет учащимся пройти в следующий (региональный) этап подмосковной олимпиады школьников, которая идет параллельно в онлайн формате. Участие по некоторым предметам муниципального этапа проходит в два тура.

Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно по 24 предметам с 1 сентября по 30 июня. Она включает 4 этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный.

Дипломы победителей и призеров заключительного этапа олимпиады, действующие четыре года, дают право поступления в ведущие вузы России без экзаменов по соответствующему профилю.

Желаем всем участникам олимпиады высоких результатов и прохождения в следующий — региональный этап ВсОШ.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.