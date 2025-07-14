Новая поликлиника в Одинцове откроется в 2026 году

В настоящее время в учреждении ведутся работы по внутренней отделке и оформлению фасада. После ввода в эксплуатацию поликлиника будет работать в две смены по шесть часов каждая.Открытие запланировано на первый квартал 2026 года. Объект строится по Народной программе «Единой России», сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Депутаты Совета депутатов Одинцовского городского округа от фракции «Единая Россия» — Ирина Грабарчук, Павел Чамурлиев и Владимир Жандаров — совместно с представителями общественности провели инспекцию хода работ в микрорайоне «Одинцово-1».

«Поликлиника рассчитана на 390 посещений в смену: 290 для взрослых и 100 для детей. Здание будет четырехэтажным с плоской кровлей и без перепадов этажей. Предусмотрены два входа в поликлинику, а также изоляция одного отделения от другого. В детском и взрослом отделениях предусмотрены отдельные консультационно-врачебные кабинеты и кабинеты функциональной диагностики. Также будет создан блок лучевой диагностики, расположенный на стыке отделений для взрослых и детей», — отметил Павел Чамурлиев.

Помещения поликлиники разделены на три основные группы: общие помещения, лечебно-профилактические подразделения, а также служебные и бытовые зоны. Обеспечена изоляция отделений для детского и взрослого населения. В поликлинике созданы условия для удобного доступа и комфортного пребывания маломобильных групп населения: вход в здание без ступеней, лифты и санузлы, оборудованные для инвалидов.

«Проверка поликлиники показала, что работы выполняются качественно и в установленные сроки. Особо отмечу современное оснащение отделений и соблюдение всех норм безопасности», — прокомментировал председатель президиума Координационного совета по делам ветеранов Одинцовского городского округа Михаил Солнцев.

С 2018 по 2024 год в Московской области в рамках реализации Народной программы партии было построено и модернизировано 396 поликлиник. В планах на текущий год — реконструкция и строительство 27 медицинских учреждений. Ранее в Одинцово прошел мониторинг фельдшерского пункта, который возводится с использованием 3D-печати.

Мониторинг осуществлялся в рамках партийных проектов «Здоровое будущее» и «Единая страна — доступная среда», а также в контексте контроля за реализацией программы «Подмосковье — территория перемен», разработанной на основе Народной программы «Единой России».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.