Пожарные учения провели в детском лагере «Звездочка» м. о. Чехов

В лагере отдыхают 480 детей, которым раздали памятки и провели инструктаж. Специалисты подготовили ребятам выставку шевронов, пожарного оборудования и машин. Спасатели рассказали, в каких случаях применяется пожарный инвентарь, как часто Мособлпожспас выезжает на вызовы и сколько весит их экипировка.

«Каждый раз дети с волнением и трепетом ждут такие мероприятия, потому что работники МЧС привозят интересные музейные экспонаты, да и сама пожарная машина всегда очень впечатляет ребят», — рассказала старший педагог лагеря Анастасия Шарая.

В конце мероприятия сотрудники Мособлпожспас раздали детям и вожатым мороженое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.