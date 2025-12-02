Позднякова сказала, что без снега на Новый год жители Москвы не останутся

Снежный покров появится в Москве в середине декабря. Он будет устойчивым, хоть и месяц ожидается теплый, рассказала синоптик Татьяна Позднякова, сообщает « Осторожно, Москва ».

«Без снега на Новый год мы не останемся», — отметила она.

При этом неизвестно, каким именно по погоде будет месяц. Количество осадков может быть как маленькое, так и большое, отметила синоптик.

Дептранс Москвы предупредил жителей Москвы о том, что 2 декабря местами возможно выпадение небольшого количества снега. На фоне этого жителям города порекомендовали пересесть на метро.

