Поводок, LED-ошейник и GPS-трекер: как не потерять собаку в темноте

Зимой световой день заканчивается довольно рано, но многие собаководы могут гулять с питомцами только вечером, когда на улице довольно темно. Для таких прогулок следует знать основные правила безопасности, чтобы не потерять собаку, сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Сумерки — это время, когда собаководу нужно проявлять особую бдительность. В темноте питомца легко потерять, поэтому нужно строго соблюдать определенные правила безопасности. А начать нужно с того, что еще в раннем возрасте щенка в обязательном порядке необходимо приучить к командам», — сказал Голубев.

Он отметил, что у каждой собаки обязательно должна быть маркировка. Сейчас основной способ идентификации — клеймо. Наиболее надежным и современным вариантом будет наличие чипа. Не стоит пренебрегать и жетончиком на ошейнике, на котором есть информация о владельце и кличке собаки. В случае пропажи именно этот способ часто позволяет вернуть собаку максимально быстро.

Очень важны, по мнению кинолога, знание хотя бы основных команды и хорошая реакция собаки на них. Приучать к командам нужно с самого раннего возраста, используя положительное подкрепление: лакомства и похвалу. Питомец должен понимать команды «Ко мне», «Стой», «Рядом». Если хозяин потеряет собаку в темноте, то сможет подозвать ее.

«Кинологи вообще не советуют отпускать собаку с поводка в городских условиях. Делать это можно лишь на закрытых и безопасных территориях, например, на собачьей площадке. В темноте также не стоит оставлять собаку без внимания — держите питомца всегда на поводке», — добавил собеседник.

Как уточнил специалист, в темное время суток очень пригодится светящийся силиконовый LED-ошейник, который позволит видеть питомца и на дальнем расстоянии. Можно купить еще одежду и аксессуары со светоотражающими элементами, но стоит учитывать, что их функция — отражать свет фар. Они довольно эффективны во время перехода дороги, чтобы водитель издалека увидел человека с собакой. Но они не очень помогут в парке или сквере.

«Крайне эффективен GPS-трекер, позволяющий обнаружить пропавшую собаку в считанные минуты с помощью специального приложения. Если вы живете за городом и гуляете в лесной зоне, то такое устройство станет незаменимым помощником, которое может однажды спасти жизнь вашему питомцу. В городе трекер также пригодится», — сказал эксперт.

По его словам, если домашняя собака пропадает в холодный сезон и темное время суток, то в среднем она может прожить на улице не больше суток. А скорее всего погибнет в первые часы.

«Поэтому так важно не допускать пропажи своего четвероногого друга и позаботиться о его безопасности заранее. Чем больше способов вы используете, тем выше шанс защитить его во время прогулок, особенно вечерних», — заключил Голубев.

