Потомки бойцов 53 мотоциклетного полка передали книгу в музей Реутова

В честь 80-летия Победы в школе № 3 Реутова состоялось мероприятие с участием потомков бойцов легендарного 53-го отдельного мотоциклетного полка, сообщили в пресс-службе округа.

История полка продолжает жить в семейных архивах и воспоминаниях. Например, дочь пулеметчика полка, Галина Николаевна Махмутова, рассказала о поиске боевых товарищей своего отца. Она использовала списки, составленные фронтовиком Анатолием Марковичем Литманом, которые сейчас хранятся в музее школы № 3 Реутова. Вместе с дочерью другого бойца Галина Николаевна подготовила книгу воспоминаний и передала ее в музей учебного заведения.

«Эта книга поможет школьникам изучать историю Великой Отечественной войны через судьбы конкретных людей», — сказала Галина Николаевна. — Я хочу, чтобы современные школьники через судьбы конкретных людей понимали, какой ценой досталась Победа».

Завершилось памятное мероприятие круглым столом. Участники обсудили современные подходы к сохранению исторической памяти. Особое внимание уделили взаимодействию между поколениями и развитию школьного музея. Музей боевой славы 53-го отдельного мотоциклетного полка существует в школе № 3 с 1980 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.