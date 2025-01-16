Постучать палкой: как визуально определить, крепкий ли лед

В зимний период велик риск провалиться под лед у тех, кто занимается рыбалкой или отдыхает вблизи водоемов. Профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов рассказал, как понять, что лед тонкий, и избежать несчастных случаев, сообщает Life.ru .

По словам эксперта, безопасная толщина льда для одного человека составляет 10 см, а для группы — не менее 20. Однако определить толщину льда на глаз сложно, поэтому ориентироваться нужно в первую очередь на его цвет.

Так, если лед прозрачный с голубым или зеленоватым оттенком, то он прочный, а вот белый — вдвое слабее. Цвет серый или желтоватый говорит о том, что внутри воздух, а значит — лед непрочный, рассказал эксперт.

«Лед, сформировавшийся при устойчивых морозах, намного крепче, чем тот, что образовался во время кратковременных холодов», — предупредил Юрасов.

По его словам, снег на льду может создать впечатление безопасности, но это иллюзия: снег является теплоизолятором, замедляет замерзание воды, а значит, что лед под ним может быть хрупким.

Также нужно всегда помнить о том, что лед чаще всего бывает непрочным возле мостов и плотин.

Проверить прочность льда можно и с помощью палки: перед выходом на лед нужно постучать по поверхности палкой. Если звук глухой или лед трескается, то на него выходить не стоит.

При необходимости передвигаться по льду нужно всегда медленно и без резких движений, заключил эксперт.

В этом году из-за аномально теплой зимы в Московском регионе опасность провалиться под лед возросла. Подробнее о причинах теплой зимы читайте в материале РИАМО.