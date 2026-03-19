Шум от бытовой техники в ночное время может стать основанием для ответственности, однако речь идет не о «тюрьме за стирку», а о соблюдении норм допустимого уровня шума, сообщила РИАМО рассказала адвокат Адвокатской палаты Московской области Яна Ковалевская.

По ее словам, ответственность за содержание имущества полностью лежит на собственнике.

«Лает ли у тебя собака? Кричат ли у тебя петухи? „Гуляет“ ли у тебя стиральная машинка? Шумит ли у тебя неисправный холодильник? Все это зона твоей ответственности, безусловно. Поэтому ты должен озаботиться, чтобы уровень шума соответствовал нормам и правилам, а также законодательству, предусматривающему право на благоприятную среду», — отметила Ковалевская.

Эксперт подчеркнула, что если техника создает избыточный шум и нарушает покой соседей, собственник обязан принять меры — от ремонта до замены оборудования.

