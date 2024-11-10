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Пост военной полиции России развернули на линии разграничения Сирии и Израиля

Дополнительный пост военной полиции РФ развернут в районе Голанских высот в рамках мониторинга ситуации на линии «Браво», пишет ТАСС .

Россия развернула пост военной полиции для контроля ситуации в зоне разграничения вооруженных сил Израиля и Сирии.

«Осуществляется контроль за соблюдением режима прекращения боевых действий между враждующими сторонами», — рассказал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в республике капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

Ранее израильские ВВС атаковали военные склады и предприятия в Сирии.

Взрывы произошли в промышленной зоне Эс-Сафира, где находятся военные склады и заводы.