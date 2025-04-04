Посевная кампания в Московской области начнется в апреле

Весна для сельхозтоваропроизводителей — время подготовки к посевной кампании. В регионе завершается проверка готовности сельхозтехники к старту весенних полевых работ, приобретение минеральных удобрений, средств защиты растений и семенного материала преимущественно отечественного производства. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«По прогнозу, в этом году ожидаем, что посевная кампания в Подмосковье начнется с 15 апреля, если погодные условия будут оставаться благоприятными. Общая посевная площадь увеличится на 7%, по сравнению с годом ранее, и составит 566,3 тыс. га. Из них 102 тыс. га или 18% составят озимые культуры посева осени прошлого года, 216 тыс. га или 38% — многолетние травы посева прошлых лет и 248,3 тыс. га или 44% будут засеяны яровыми культурами. Работаем над реализацией национальной цели „Устойчивая и динамичная экономика“ — в этом году планируем нарастить производство, в том числе продукции растениеводства», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В планах на этот год — увеличить валовый сбор зерновых и зернобобовых на 39 тыс. тонн, овощей — на 10 тыс. тонн, картофеля — на 1 тысячу тонн. В Министерстве напомнили, что по итогам 2024 года было собрано 491 тыс. тонн зерновых и зернобобовых, 359 тысяч тонн картофеля, 240 тысяч тонн овощей.

Аграриям региона доступны меры государственной поддержки, подробная информация о которых представлена на цифровом сервисе. В общей сложности, в этом году на растениеводство выделено 2,4 миллиардов рублей из средств федерального и регионального бюджетов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.