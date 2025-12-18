Порталы в сказку появились в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске стартовала добрая предновогодняя традиция. С каждым днем все больше детей опускают в праздничные почтовые ящики письма с заветными желаниями, чтобы отправить их в резиденцию Деда Мороза — Великий Устюг, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Уже сейчас специальные ящики собрали сотни конвертов с детскими рассказами и мечтами. Акция продлится до 25 декабря, и у каждого еще есть время стать ее частью.

К письмам детей часто присоединяются записки от взрослых, которые тоже верят в чудо. Акцию поддерживают целыми коллективами: детские сады и школы включили написание писем в свои предновогодние дела.

Почтовые ящики для писем волшебнику ежедневно ждут своих отправителей в парке Победы, парке Памяти, в Центральном парке имени В. В. Воровского и парке Дубки в Апрелевке.

К организации акции с радостью подключились местные общественные организации: создавать новогоднее настроение вместе гораздо эффективнее.

Для ребят это не просто задание, а важный ритуал. Они с особой тщательностью украшают письмо, старательно выводят буквы и заклеивают конверт с чувством выполненного долга. В их глазах горит та самая, особенная предновогодняя надежда: если письмо написано — чудо обязательно случится.

Город постепенно наполняется ожиданием праздника, а парки становятся настоящими порталами, откуда детские мечты начинают свой путь к исполнению.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.



«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.