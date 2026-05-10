Порядка 50 медиков провели «Бессмертный полк» у стен Можайской больницы

В преддверии Дня Победы 8 мая коллектив Можайской больницы организовал и провел мероприятие в рамках всероссийской акции «Бессмертный полк». Оно состоялось на территории медицинского учреждения, объединив порядка 50 сотрудников — врачей, медицинских сестер, санитарок и административный персонал, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Перед собравшимися выступил главный врач Можайской больницы Александр Акименко. В своем обращении он поздравил коллектив с наступающим праздником, подчеркнув важность сохранения исторической памяти и преемственности поколений.

Также в мероприятии приняли участие заместитель главы Можайского муниципального округа Елена Заболотная и начальник Управления образования и отраслей социальной сферы администрации округа Светлана Катальникова.

Звучали песни военных лет, что придало мероприятию особую торжественность. Участники держали в руках оранжево-черные шары, символизирующие георгиевскую ленту, а кульминацией стало развертывание большой георгиевской ленты — знака памяти и уважения к защитникам Отечества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов „за ленточкой“, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.