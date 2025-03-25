Порядка 200 детских горок отремонтировали в Подмосковье с начала года
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Инспекторский состав министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московский области продолжает следить за состоянием элементов и малых архитектурных форм во дворах и на детских площадках Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.
Так, с начала года специалистами служб, ответственных за содержание дворовых территорий, было отремонтировано 165 горок игровых комплексов, из них:
- в Красногорске — 28;
- в Коломне — 14;
- в Одинцовском округе — 13.
Помимо этого, с начала года устранено более 700 дефект по покраске элементов детских площадок во дворах и на общественных пространствах.
Наибольший объем работ выполнен в городских округах:
- округ Пушкинский — 96;
- Ступино — 94;
- Красногорск — 61.
Об обнаружении недочетов в содержании детских площадок, а также дворовых территорий можно сообщить в территориальные отделы министерства (https://mstg.mosreg.ru/ov/territorialnye-otdely-na-karte).
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.
«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.