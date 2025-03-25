Порядка 200 детских горок отремонтировали в Подмосковье с начала года

Инспекторский состав министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московский области продолжает следить за состоянием элементов и малых архитектурных форм во дворах и на детских площадках Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Так, с начала года специалистами служб, ответственных за содержание дворовых территорий, было отремонтировано 165 горок игровых комплексов, из них:

в Красногорске — 28;

в Коломне — 14;

в Одинцовском округе — 13.

Помимо этого, с начала года устранено более 700 дефект по покраске элементов детских площадок во дворах и на общественных пространствах.

Наибольший объем работ выполнен в городских округах:

округ Пушкинский — 96;

Ступино — 94;

Красногорск — 61.

Об обнаружении недочетов в содержании детских площадок, а также дворовых территорий можно сообщить в территориальные отделы министерства (https://mstg.mosreg.ru/ov/territorialnye-otdely-na-karte).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.