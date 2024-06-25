Порядка 2 тыс СМС на номер «112» отправили жители Подмосковья с января

СМС-сообщения являются одним из способов связи в системе-112 Московской области. В текущем году на номер «112» поступило почти 2 тысячи СМС-сообщений с просьбой о помощи. Всего за время существования данной функции операторы обработали порядка 600 тысяч СМС от жителей Подмосковья, сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Система-112 Московской области — первая в России, где была реализована возможность вызова экстренных служб посредством СМС.

Если попали в экстренную ситуацию и нет возможности рассказать о проблеме по телефону — достаточно написать СМС на короткий номер 112. Отправить сообщение в службу спасения Московской области могут все владельцы мобильных телефонов на территории Подмосковья. В первую очередь она удобна для лиц с нарушением слуха и речи

Операторы 112 направят на помощь необходимые экстренные службы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.