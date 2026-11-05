Попой в лицо: женщина показывала пятую точку пассажирам в метро Москвы

Женщина показывала пассажирам столичного метро свою пятую точку. Сотрудники полиции ее задержали, сообщает Msk1.RU .

На опубликованных кадрах видно, как женщина встает ногами на сидения в вагоне метро и буквально тычет своими формами в лицо двум сидящим мужчинам.

Выяснилось, что 52-летняя пассажирка демонстрировала попу из-за конфликта с одним из мужчин. При разговоре с сотрудником полиции она утверждала, что мужчина ее оскорбил.

В отношении задержанной составили протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Оказалось, что женщина была ранее судима.

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