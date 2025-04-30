Помнить вечно: Сбер запустил цифровые инициативы ко Дню Победы

В год 80-летия Великой Победы Сбер представил серию цифровых проектов, созданных с применением технологий искусственного интеллекта (AI). Каждый проект — это вклад в сохранение народной памяти о подвиге и бережное отношение к истории. Технологии помогают передать эмоции, сохранить образы и восстановить утерянное из семейных архивов, соединяя прошлое и будущее.

Графическая поэма «Василий Теркин»

Сбер адаптировал легендарную поэму Александра Твардовского «Василий Теркин» под цифровой формат. Три главы произведения представлены в формате графической поэмы: иллюстрации, созданные с помощью нейросети Kandinsky, передают атмосферу и настроение строк. Полная версия произведения сопровождается иллюстрациями, сгенерированными искусственным интеллектом.

На специальном лендинге пользователи могут увидеть ожившие образы героев и создать персональную видео открытку, выбрав одно из настроений — от торжественного до лиричного. Проект помогает не только вспомнить строки классики, но и прочувствовать их через визуальный и эмоциональный контакт, предлагая формат, который заинтересует и молодую аудиторию.

Кроме того, избранные фрагменты аудиоверсии поэмы можно прослушать на умных колонках Sber по голосовому запросу: «Салют, включи поэму „Василий Теркин“».

Песня Победы на языках воевавших народов

Сбер представил песню «День Победы» на языках народов, вставших плечом к плечу в годы Великой Отечественной войны. Проект объединил около 20 языков — от белорусского до армянского.

На специальной странице пользователи могут прослушать песню на языке своих предков, создать персональное поздравление — как дань памяти своей семье и общему подвигу — и воспользоваться стикерпаком на разных языках, чтобы поздравить родных и близких.

Платформа памяти: «Бессмертный полк онлайн»

Сбер традиционно выступает технологическим партнером всероссийской акции «Бессмертный полк Онлайн». В 2025 году платформа обрела обновленный формат: после авторизации пользователь сразу видит своего героя в составе тематической колонны — плечом к плечу с теми, с кем он воевал.

Среди новых возможностей этого года — функция «Связаться с потомком»: во время цифрового шествия 9 мая пользователь сможет отправить свои контактные данные тому, кто добавил страницу другого героя, и установить личную связь с родственниками других ветеранов. Эта опция помогает объединять поколения и укреплять память о подвиге предков.

Зарегистрировать героя можно до 6 мая включительно — с помощью Сбер ID или номера телефона. За пять лет цифровой «Бессмертный полк» объединил миллионы участников, сделав дорогу памяти частью современной культуры.