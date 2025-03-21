Пользователи зафиксировали сбой в работе интернет-провайдера Lovit

Пользователи жалуются на проблемы в работе интернет-провайдера Lovit, сообщается на сайте Downdetector.

Люди заявили, что у них перестал работать домашний интернет. У некоторых не прогружаются сайты. Также у пользователей не работает личный кабинет.

Больше всего жалоб на работу интернет-провайдера поступает из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Нижегородской и Тверской областей.

Причины сбоя не уточняются.

Ранее в России временно перестали работать 12 популярных сервисов. В Роскомнадзоре заявили, что трудности возникли из-за того, что платформы используют зарубежные сервера.