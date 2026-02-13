Полиция Турции получила ордер на арест актера Менгироглу за мошенничество

Актер, получивший известность благодаря сериалу «Вдребезги», покинул Турцию еще в августе 2025 года и в настоящее время находится на острове Бали. В случае его возвращения на родину он будет немедленно задержан.

Предварительно известно, что Менгироглу обвиняется в финансовых махинациях. По данным следствия, он накопил долгов на сумму, эквивалентную примерно 30 млн рублей, после чего выехал за границу. Вместе с ним страну покинула его супруга Сена, которая сначала публиковала в социальных сетях совместные фотографии с курорта, но позже объявила о расставании с мужем.

Согласно материалам дела, в основе обвинений лежат заявления от коллег по профессии. Правоохранители установили, что актер активно брал крупные кредиты под предлогом инвестиций, а также занимал значительные средства у знакомых и партнеров по съемочному процессу, многие из которых впоследствии обратились с заявлениями в полицию.

Связаться с Менгироглу сейчас не представляется возможным: он сменил все контактные данные и, по имеющейся информации, не намерен возвращаться в Турцию. Местные средства массовой информации отмечают, что ордер на арест остается в силе, и пересечение границы актером повлечет за собой его задержание.

Популярность к актеру пришла после ролей в таких телевизионных проектах, как «Вдребезги», «Сон» и «Имя счастье». Теперь его разыскивают в рамках уголовного расследования.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.