Полиция проведет акцию против наркоторговли в Одинцовском округе

Акция «Сообщи, где торгуют смертью» пройдет в Одинцовском округе с 20 апреля по 1 мая. Жители смогут сообщить в полицию о фактах сбыта и потребления наркотиков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Отдел по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Одинцовскому округу проводит первый этап общероссийской акции. Ее цель — привлечь жителей к противодействию незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления.

Сотрудники полиции будут принимать и рассматривать обращения граждан о фактах хранения, употребления и сбыта запрещенных веществ. Сообщить информацию можно по телефонам: +7 (495) 593-10-62 — дежурная часть УМВД, +7 (498) 596-55-07 — отдел по контролю за оборотом наркотиков, а также по номеру 102.

В рамках акции правоохранители проверят места массового пребывания несовершеннолетних и молодежи. Кроме того, запланирован мониторинг интернет-ресурсов для выявления пронаркотического контента.

В УМВД призвали жителей не оставаться в стороне и внести вклад в борьбу с наркопреступностью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.