Полиция Можайского округа сократила число заявлений на 56%

Итоги работы за первый квартал 2026 года подвели 13 апреля в ОМВД России «Можайский». Количество заявлений и сообщений о преступлениях снизилось на 56% по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Расширенное оперативное совещание прошло в отделе МВД России «Можайский». В нем приняли участие глава муниципального округа Денис Мордвинцев, председатель совета депутатов Василий Овчинников, представители ГУ МВД по Московской области, прокуратуры и экстренных служб.

Традиционно встреча началась с церемонии награждения. За образцовое исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм сотрудники органов внутренних дел получили ведомственные награды.

С основным докладом выступила начальник штаба ОМВД подполковник внутренней службы Оксана Соловьева. Она сообщила, что в первом квартале 2026 года число заявлений и сообщений о правонарушениях и преступлениях сократилось на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По ее словам, положительная динамика стала результатом комплекса оперативно-профилактических мероприятий, в том числе рейдов «Нелегал» и акции «Чистое поколение».

Участники совещания обсудили выполнение плановых показателей и задачи на следующий период. Начальник ОМВД Юрий Воронин отметил высокий уровень межведомственного взаимодействия и выразил уверенность, что во втором квартале 2026 года совместная работа сохранит заданный темп.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что правоохранительный блок Подмосковья занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.