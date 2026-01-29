сегодня в 20:58

Полицейский оштрафовал мертвеца за переход в неположенном месте под Саратовом

В Аткарске бывший сотрудник полиции выписал протокол на покойника, якобы переходившего дорогу в неположенном месте. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Согласно версии следствия, в октябре прошлого года экс-сотрудник ППС сфальсифицировал протокол об административном правонарушении на гражданина за переход проезжей части в неположенном месте. При этом «нарушитель» умер до составления протокола.

Затем бывший полицейский с целью сокрытия факта подделки протокола составил незаконное постановление о привлечении к административной ответственности от имени другого сотрудника подразделения, который имеет полномочия рассматривать такие дела.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по делу об административном правонарушении) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Фигуранту предъявлено обвинение.

Уголовное дело направлено в Аткарский городской суд для рассмотрения по существу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.